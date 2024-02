Vor 35 Jahren veröffentlichte die Band Silly ihr Album „Februar“, das zum Soundtrack des Untergangs der DDR wurde. Der Hallenser Uwe Hassbecker und der aus der Börde stammende Ritchie Barton erinnern sich an die Entstehungsgeschichte als deutsch-deutsches Abenteuer.

Für Ritchie Barton und Uwe Hassbecker (l.) sind die Erinnerungen an die Produktion von "Februar" unvergesslich.

Halle/MZ. - Die Stimme singt von verlorenen Kindern, von Gespenstern, die im Land umgehen, und von einem Kaiser, der schon lange tot ist. Die Band rockt, der Bass pumpt, die Gitarren heulen. So klingt der Soundtrack des letzten Jahres der DDR, das Album „Februar“, das die Rockband Silly vor 35 Jahren veröffentlichte. Eine Liedersammlung, die wie ein Blitz einschlägt, die Herzen erreicht und eine Ahnung von Veränderung durch das Land wehen lässt. Februar, das ist der letzte Wintermonat. Februar, das verstehen die auf Zwischentöne geeichten Hörer in der DDR sofort, ist der Moment, in dem sich unter dem Eis schon die ersten Knospen des Frühlings regen.