Wie Fürst Franz das Altertum an der mittleren Elbe inszenierte: In Wörlitz feiert die Ausstellung „Vulkane, Götter, Großsteingräber“ die Antike im Gartenreich.

WÖRLITZ/MZ. - Kopf hoch! Rücken straffen! Hand elegant in die Taille stützen! Klare Anweisungen an Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, den Schöpfer des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches. Ansagen, um der Figur des Regenten die Anmutung des Apollon von Belvedere zu verleihen, der in Deutschland am meisten gefeierten Skulptur der Antike, die Franz vor 1818 als ein Gipsabguss in der Eingangsrotunde des Wörlitzer Schlosses aufstellen ließ.