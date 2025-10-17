Schloss Mosigkau, Gleimhaus, Marienkirche Stendal: Zum Tag der Restaurierung öffnen am Sonntag zahlreiche Restaurierungswerkstätten. Wie ist die Lage der Branche im Land?

Sehen, was man sonst nicht sieht: Restaurierungswerkstatt im Schloss Mosigkau

HALLE/MZ. - Nein, eine gute Work-Life-Balance habe man als Restauratorin nicht. Aber wunderbar und erfüllend sei der Beruf, sagt Restauratorin Andrea Himpel. Doch nicht jeder weiß das. Und deshalb veranstaltet der Verband der Restauratoren seit 2018 einen Tag der Restaurierung in Deutschland – immer am dritten Oktoberwochenende. Der nächste ist für den 19. Oktober geplant. An diesem Tag, so die Idee, sollen Restauratoren und Museen ihre Ateliers öffnen, um zu zeigen, was sonst meist im Verborgenen stattfindet: die Erhaltung von Kunst- und Kulturgut.