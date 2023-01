Zurück in die Zukunft: Wie DDR-Kinder das Land von morgen malten

Halle (Saale)/MZ - An die genauen Zusammenhänge erinnert sich Martina Hanke nicht mehr. Fast 50 Jahre ist das alles ja schon her und damals war es nicht mehr als eine Fingerübung im Kunstunterricht gewesen. Zeichne ein Bild, das zeigt, wie Du dir die Zukunft vorstellst, so lautet die Aufgabe, die Kunstlehrer Hansjürgen Mannweiler seinen Schülern stellt. Martina, damals Martina Zaglmaier und 15 Jahre alt, macht sich an die Arbeit.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.