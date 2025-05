Das Werkleitz Festival ist in diesem Jahr in die Landesausstellung zum Bauernkrieg integriert. Hauptschauplatz für den Diskurs ist die zoologische Sammlung der Universität Halle.

HALLE/MZ. - Eine Überraschung hat Daniel Herrmann, Direktor der in Halle beheimateten Werkleitz Gesellschaft, noch in jedem Jahr aus dem Hut gezaubert. Das von dem Verein jährlich veranstaltete Festival wird an ungewöhnlichen Schauplätzen inszeniert und besticht mit originellen Diskurs-Ideen zu brennenden Fragen der Zeit. In diesem Jahr hat das Festival an der ebenfalls von Daniel Herrmann sowie von Thomas Bauer-Friedrich, dem Direktor des Kunstmuseums Moritzburg Halle, verantworteten Sonderausstellung „Planetarische Bauern“ angedockt. Diese ist, wie das Werkleitz Festival, Teil der dezentralen Landesausstellung zur Erinnerung an den Bauernkrieg, der vor 500 Jahren Mitteldeutschland erschütterte.