Halle/MZ. - Der Streit um die Neubesetzung des Direktorenpostens der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz geht weiter, aber er verläuft künftig nicht mehr an zwei Fronten, sondern nur noch an einer. Das Landesarbeitsgericht in Halle wies am Donnerstag die Berufung der Ex-Direktorin Brigitte Mang gegen den Abbruch des ersten Stellenbesetzungsverfahrens von 2021 zurück.