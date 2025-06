Halle/Neuruppin/MZ. - Mario Geyermann ist Musikmanager, Betreiber eines kleinen Plattenlabels und gehört, wenn man so will, zu einem imaginären „Freundeskreis Ostmusik“. 2019 hat er die Jubiläumsfeier der Puhdys in der Rostocker Stadthalle moderiert. Er lebt in Schöneiche bei Berlin. Wenn man genau hinhört, merkt man, dass er keine echte „Bulette“ ist. Geyermann wurde 1961 in Halle geboren. Später zogen seine Eltern mit ihm nach Berlin, Hauptstadt der DDR.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.