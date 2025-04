John Grisham hat mit seinem neuen Roman „Die Legende“ ein Buhc über alte Schuld geschrieben. Der 70-jährige Großmeister des Justizthrillers legt sich mit Baulöwen an und er feiert die Macht der Bücher.

Eine bis heute erhaltene Sklavenunterkunft in Louisiana. Hier mussten hunderte Sklaven ein Leben lang auf Baumwollfeldern schuften.

Halle/MZ. - Das Paradies ist lange schon verlassen. Seit der Abreise von Lovely Jackson, der letzten Nachfahrin der Sklaven, die einst nach Dark Island verschleppt worden waren, ist die idyllische Insel vor der Küste Floridas menschenleer. Ein Idyll, auf das in John Grishams neuem Roman „Die Legende“ ein Baulöwe seine Auge geworfen hat. Hotels sollen entstehen, Casinos und Bars. Der millionenschwere Investor sieht goldene Zeiten für den Flecken in der azurblauen See kommen.