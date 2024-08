Im Bad Lauchstädter Theater diskutiert der Entertainer Harald Schmidt über Goethe, das deutsche Stadttheater und „Faust“ in der Schule. Danach gibt es Selfies für alle.

Harald Schmidt in Bad Lauchstädt

Harald Schmidt in Bad Lauchstädt: „Alles weitere beantwortet Ihnen Boris Pistorius.“

Bad Lauchstädt/MZ. - Wer bislang meinte, dass Goethe der Weltmeister der goldenen Worte sei, der wird an diesem Abend eines Besseren belehrt. So treffsicher schüttelt Harald Schmidt die Pointen aus dem Ärmel, dass man sehr oft das, was er gerade gesagt hat, gern sofort ausgedruckt sähe, um es zum Einrahmen nach Hause zu tragen. Zum Beispiel seine Antwort auf die Frage: Ist Kultur noch relevant? Ihm stelle sich, wenn er diese Frage höre, sofort eine andere, sagt Schmidt. Nämlich die: „Ist das System noch relevant?“ Da lacht der Saal. Und applaudiert.