„Ich stecke den Arm in die Wunde“

HALLE/MZ - Platz eins auf der Spiegel-Sachbuch-Bestellerliste. Auftritte in allen Medien. Zur Zeit ist Dirk Oschmann der bekannteste Germanistikprofessor Deutschlands. Sein Buch „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung“ (Ullstein) wurde seit Ende Februar in fünf Auflagen gedruckt. Zum Gespräch mit der MZ kommt der 55-Jährige direkt aus Leipzig herüber in die Redaktion nach Halle. Anorak, Rucksack. Er ist viel unterwegs. Mit Dirk Oschmann sprach unser Redakteur Christian Eger.