Die Liedermacherin Charlotte Besserer ist in Baden-Württemberg aufgewachsen und lebt heute in Halle. Ihr Leben im Osten will sie nicht mehr hergeben.

HALLE/MZ. - Das Erweckungserlebnis kann sich kein Filmregisseur besser ausdenken. Als 16-Jährige weilte Charlotte Besserer, Jahrgang 1973 und geboren in Tübingen, auf Klassenfahrt in Wernigerode. Während das Land 1989 brodelte, war sie damals als Pubertierende in ihrer Welt gefangen. Der Blick der Mitschüler in Tübingen hatte sich auf die Seele gelegt: Was, du trägst keine Markenklamotten? Wieso bist du nie geschminkt? Und dann kamen in Wernigerode Jungs mit dem Trabbi angebraust: Willst du mitfahren? Besserer stieg ein.