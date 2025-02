Der Historiker und Bestseller-Autor Ilko-Sascha Kowalczuk diskutierte vor vollem Haus in Halle.

Kommt schnell in Fahrt: Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk.

Halle/MZ - Warum wählt der Osten blau? Die Erklärung, die der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk dafür bietet, sind nach seinen Büchern „Übernahme“ und „Freiheitsschock“ und zahlreichen Lesungen zwar nicht mehr neu, aber nicht minder aktuell. Hören wollen sie viele Menschen – als der Bestsellerautor am Dienstag im Literaturhaus Halle zum Gespräch mit dem MDR-Journalisten Carsten Tesch antrat, sah das Haus so viele Gäste wie selten. Im Redefluss von null auf 100 gewissermaßen geriet der 57-Jährige in wenigen Sekunden; im Thema steckt er ohnehin drin. Eine „Lizenz zum Dazwischenreden“ für den Moderator hatten die beiden Männer zuvor verabredet, Kowalczuk bescheinigte sich schließlich selbst, zu gern das Thema zu wechseln und dann zum Exkurs zu neigen.