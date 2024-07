Nino de Angelo tritt am 30. August auf dem Weißenfelser Marktplatz auf. Die MZ hat mit dem Sänger über seine Anfänge, gesundheitliche Probleme und Swing geredet.

Herr de Angelo, wohin geht Ihre musikalische Reise in Zukunft?

An seinen größten Erfolg „Jenseits von Eden“ 1983 konnte Nino de Angelo lange Zeit nicht anknüpfen. Das ändert sich seit seinen jüngsten Alben, auf denen der 60-Jährige rockiger auftritt. Seit dem vergangenen Jahr ist er erstmals in seiner langen Musikkarriere erstmalig auf großer Deutschlandtour. De Angelo hat Isabell Sparfeld erzählt, warum er nie auf großer Tournee war, was ihm trotz diverser Erkrankungen Kraft gibt und welche Pläne er für seine musikalische Zukunft hat.