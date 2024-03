Mit seinem Roman „Die Firma“ landete John Grisham in den 90er Jahren einen Welterfolg. Jetzt kehrt der Auflagenmillionär mit „Die Entführung“ zurück in die düstere Welt der US-Anwaltskanzleien.

Halle/MZ. - Am Ende hatte es Tom Cruise gerade so geschafft. In der Rolle des jungen, hoffnungsvollen Anwalts Mitch McDeere war der Hollywood-Superstar der Mafia entkommen, mit dem FBI hatte er einen Deal geschlossen, der die Finsterlinge ins Gefängnis brachte, er selbst blieb ungeschoren, und es gelang ihm sogar noch, einen Teil der blutigen Millionen beiseite zu schaffen, die von den grauen Eminenzen der Kanzlei Bendini, Lambert & Locke (BLL) in Memphis erwirtschaftet worden waren.

Beginn einer Traumkarriere

Für Cruise war „Die Firma“, sein zweiter Film, der mehr als 100 Millionen Dollar einspielte, vor 30 Jahren die zweite Etappe seines Aufstieges in den Kino-Olymp. Für John Grisham, der die gleichnamige Romanvorlage geschrieben hatte, war es der Beginn eines ähnlich rauschhaften Aufstieges. War Grishams erstes Buch „Die Jury“ noch von vielen Verlagen abgelehnt worden, ehe es schließlich in Kleinstauflage erschien, konnte der Bauarbeitersohn aus Arkansas nun seinen Job als Anwalt an den Nagel hängen und sich ganz der Schriftstellerei widmen.

29 Mal kehrte Grisham seitdem in die Welt der US-Justiz zurück. Mit Thrillern wie „Die Akte“, „Der Klient“ oder „Die Schuld“ lieferte er weitere Bestseller und Vorlagen für Verfilmungen mit Stars wie Matt Damon, Julia Roberts und Gene Hackman. Wie kaum ein anderer Autor etablierte sich Grisham als Marke für Hochspannung, überraschende Wendungen und tiefe Einblicke in das amerikanische Justizsystem.

Kurz vor seinem 70. Geburtstag entführt John Grisham seine Leser nun aber noch einmal an den Ort seines ersten großen Triumphes über die Zweifel der Verlagsmanager. In seinem neuen Buch „Die Entführung“ gibt der „Firma“-Anwalt Mitch McDeere erneut den unfreiwilligen Helden, längst geläutert und nur noch gelegentlich in Angst, dass die dunklen Mächte aus der Vergangenheit wieder in seinem Leben auftauchen, das er 15 Jahre nach den Ereignissen von „Die Firma“ mit Ehefrau Abby und zwei Kindern inzwischen standesgemäß als hochbezahlter Anwalt einer seriösen Kanzlei in Manhattan führt.

McDeere ist ein Killerwal im Karpfenteich, der nur noch mit legalen Millionen jongliert. Statt sich vor Gericht abzumühen, handelt er als Partner von Scully & Pershing, anno 2009 von Grisham für sein Buch „Der Anwalt“ gegründet, für Großkonzerne knallharte Kompromisse in Hinterzimmern aus.

Erst als ein lukrativer Auftrag ihn ins Libyen von Diktator Muammar al-Gaddafi führt, gerät das geregelte Leben des Mitch McDeere erneut aus der Bahn. Eine mitreisende Kollegin wird entführt, warum, weswegen, wohin, niemand weiß es. Und wie schon bei seinem ersten Auftritt in einem Grisham-Buch ist der gedankenschnelle Jurist auf einmal als Krisenmanager wider Willen gefragt.

Mit „Die Firma“ hat das alles recht wenig zu tun. Zwar müht sich John Grisham anfangs spürbar, die beiden Geschichten miteinander zu verweben. Er führt McDeere noch einmal zurück nach Tennessee, wo damals Killer nach ihm gejagt hatten. Und er lässt ihn auf einen seiner früheren Kollegen treffen, der seine Gefängnisstrafe inzwischen abgesessen hat. Um den Fall eines zum Tode verurteilten Mörders, den McDeere übernehmen soll, geht es dann aber doch nicht. Grisham lässt den Klienten von eigener Hand sterben und macht mit der Entführung in Libyen ein neues Fass auf, sobald der Leser ins Bild über die Vergangenheit des smarten Mitch McDeere gesetzt ist.

Davon abgesehen aber könnte auch fast jede andere von Grishams Hauptfiguren im Mittelpunkt dieser Mischung aus Wirtschaftsthriller, Entführungsdrama und Lektion über die Verflechtungen zwischen seriösen Firmen und fragwürdigen Klienten stehen. Stärken hat das Buch immer, wenn Grisham Prozesse beschreibt, Verhandlungsmechanismen oder Abläufe, wie sie sich vor den Schiedsgerichten für allerlei Handelsstreitigkeiten abspielen, die weniger darauf aus sind, Urteile zu fällen, als vielmehr versuchen, Kompromisse zu finden. Schwerer tut sich der Altmeister, wenn er versucht, temposcharf und dramatisch zu thrillern: Die Logik hakt dann zuweilen, der Überblick über die Handlungsstränge und das mitarbeitende Personal droht verloren zu gehen.

Verlässlicher Routinier

Doch John Grisham ist natürlich ein Routinier, dem es letztlich gelingt, sein Publikum nicht nur bei der Stange, sondern in Atem zu halten. Sein Held ist nicht mehr der zynische junge Anwalt, der nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist, sondern ein geläuterter Moralist, der bereit ist, für andere etwas zu riskieren. Nach 380 Seiten hat Mitch McDeere dann auch genug von den Großkanzleien, selbst von denen, die im Rahmen der Rechtsordnung arbeiten. Das Ende ist ein Neuanfang. Und irgendwann geht die Geschichte dann vielleicht noch einmal weiter.

Die Entführung, John Grisham, Heyne-Verlag, 382 Seiten, 24 Euro