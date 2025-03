Halle/MZ. - Ganz still wird es für einen Moment im altehrwürdigen Steintor-Variete in Halle. Die Handylampen leuchten im Takt. Christian Haase, der Sänger der Band Die Seilschaft, dirigiert den vollen Saal durch einen der großen Klassiker der Ostrock-Legende Gerhard Gundermann. „Immer wieder wächst das Gras, klammert all die Wunden zu, manchmal stark und manchmal blass, so wie ich und du“, singt das Publikum beseelt zur leisen Gitarre von Haase, der seit 15 Jahren am Mikro der Seilschaft steht - hier ein ausführliches Interview mit ihm.

Ein neues Kapitel

Ein Moment der Erinnerung an ihren Gründer, der 1998 im Alter von nur 43 Jahren gestorben war (hier ein Interview mit ihm), geliebt von seinen Fans, aber kommerziell nur in Maßen erfolgreich. Gastierte Gundermann im Steintor, war das längst nicht so voll wie heute. Und das liegt nicht nur daran, dass seine Band alte Stücke wie „Gras“, „Brunhilde“ oder „Einmal“ heute eleganter spielt, mal mit Verweisen zu Sting, mal mit Anklängen an Pink Floyd. Nein, mit dem in Leipzig geborenen Haase, heute so alt wie „Gundi“ in seinem letzten Jahr, haben Schlagzeugerin Tina Powileit, Pianist Michael Nass, Mario Ferraro (git), Christoph Frenz (bg) und Andreas Wieczorek (sax) einen Frontmann gefunden, mit dem sie der Gundi-Ära ein neues Kapitel hinzufügen können.

Partystimmung auf der Bühne: Christian Haase (Mz.) und die Seilschaft beim Auftritt im halleschen Steintor. Foto: Steffen Könau

Seilschaft mit neuen Songs

Die „Balsam und Balladen“ genannte Tour ist alles andere als eine Reise in die Vergangenheit, untermalt mit Coverversionen der Gundermann-Hits. Die Seilschaft schreibt die Geschichte des singenden Baggerfahrers fort, souverän im Umgang mit dem klassischen Material. Neue Songs wie „Dein Paket“ und „Wölfe“ fügen sich passgenau ins Programm ein. Sie werden vom Publikum genauso gefeiert wie die Klassiker „Hier bin ich geboren“ oder „Einsame Spitze“.

Christian Haase und Tina Powileit singen "Einmal", das unvergessliche Duett von Gundermann und Tamara Danz. Foto: Steffen Könau

Diese Lieder leben und sie sind auch dank des „Gundermann“-Film von Andreas Dresen so erfolgreich wie nie. Zweieinhalb Stunden feiert die Seilschaft das Erbe, zweieinhalb Stunden jubelt der Saal. „Es wird Zeit, dass wir wieder ins Studio kommen, um ein neues Album zu machen“, sagt ein euphorisierter Christian Haase am Ende. Die Seilschaft sei wie eine alte Lok, die erst Dampf aufnehmen müsse. „Dann aber rollt sie auch auf neuen Gleisen.“

Nächste Konzerte: 25. April, Christian Haase solo, Objekt 5 Halle, 24.Mai, Magdeburg, Kulturzentrum Moritzhof, 2. Mai 2026 Unplugged Steintor Halle. Mehr Termine: www.dieseilschaft.de