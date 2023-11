Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

DESSAU-ROSSLAU/MZ. - Für nicht aus der Zeit fallende Märchenstücke braucht man messerscharfen Verstand und logisches Denken. Beides ist in diesem Metier mindestens so wichtig wie die blühende Fantasie für märchenhafte Bühnenbilder und Kostüme. Bei der Premiere des wichtigsten Stücks der Spielzeit am Samstag kommt im Anhaltischen Theater Dessau all das zusammen – und magische Momente gibt es obendrein. Einer ist, wenn Aschenputtel in Blitzesschnelle das goldene Ballkleid, Goldmaske und goldene Schuhe anlegt. Prompter Szenen-Applaus.