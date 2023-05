Saale-Zeitung am 13. Mai 1933: Bericht von der Bücherverbrennung auf dem Universitätsplatz in Halle

HALLE/MZ - Heinrich Heine hatte Recht: Wo Bücher brennen, brennen bald auch Menschen. Denn die ganzen Menschen waren gemeint, deren Bücher vom 10. Mai 1933 an öffentlich in nahezu allen deutschen Universitätsstädten entflammten. Eine Aktion, die vor 90 Jahren nicht an den Rändern, sondern in der Mitte der entliberalisierten Gesellschaft begann.