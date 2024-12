Am 21. Dezember findet der internationale Kurzfilmtag statt. Auch in Sachsen-Anhalt. Magdeburg ist sogar mit neun Vorführungen dabei.

Filme: Am längsten Tag in aller Kürze

Zu erleben am Kurzfilmtag: „Basri & Salma in a Never-Ending Comedy“, eine preisgekrönte Produktion aus Indonesien, ist in Halle im Puschkino zu sehen.

Halle/MZ - Der kürzeste Tag des Jahres naht, alle Jahre wieder am 21. Dezember. Ein zu kurzer Tag für lange Filme? Vielleicht war das eine Überlegung der Initiatoren, die dann im Jahr 2011 zur Erschaffung des „Le jour le plus court“ in Frankreich führte. Nur ein Jahr später zog Deutschland nach, inzwischen beteiligen sich international etwa 20 Länder daran. Felix Völkel, Projektkoordinator beim Bundesverband Deutscher Kurzfilm, schätzt, dass es in diesem Jahr mehr als 500 Veranstaltungen in Deutschland geben werde, beteiligt sind alle Bundesländer.