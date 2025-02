Künstlerin Stephanie Lunkewitz in ihrem Atelier in LA - inzwischen ist das Haus komplett verbrannt.

Köthen/Los Angeles/MZ. - Als der Wind auffrischt, geht alles plötzlich ganz schnell. Gerade sah Stephanie Lunkewitz die Flammen noch an den Berghängen am Horizont lodern, nun fängt das erste Haus in ihrer Straße im Ort Pacific Palisades bereits Feuer. Der Wind habe die Glut rasend schnell die kalifornische Küste entlang getragen, erzählt die 47-Jährige. „Mir ist die Brille weggeflogen.“ Zeit zum Packen bleibt der gebürtigen Sachsen-Anhalterin, ihrem Mann und ihren drei Kindern nicht. „Das Feuer kam von allen Seiten.“ Mit dem, was sie am Leib tragen, verlassen sie ihr Haus und fliehen mit dem Auto durch schwarze Rauchschwaden. „Das war unfassbar.“