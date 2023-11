Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

HALLE/MZ. - Die Figur saß zwar auf der Bühne des halleschen Puschkin-Hauses, also des früheren Thalia-Theaters, ihr Kopf entzog sich dennoch den Blicken der im Parkett Sitzenden. Kein Wunder bei einer Höhe von 18 Metern. Ähnlich groß wird auch jener Gulliver werden, dessen Geschichte bei einer Festwoche zum 70-jährigen Bestehen des Puppentheaters Halle im Juni kommenden Jahres zu erzählen ist. Dieser riesige Kerl, der alle Menschen in Halles Zentrum zu Bewohnern Liliputs macht, wird gestaltet von der französischen Compagnie Plasticiens Volants, was auf Deutsch „Die fliegenden Plastiker“ heißt.