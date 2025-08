Im 596. Mosaik-Heft spielt die Schamanin aus Bad Dürrenberg eine Rolle. Der Verlag der beliebten Comic-Reihe feiert in diesem Jahr gleich mehrere Jubiläen.

Eintritt in die Geisterwelt

Mosaik spielt in Sachsen-Anhalt

Am Saalestrand vor 9.000 Jahren

Halle/MZ - Der kleine selbständige Mosaik-Verlag hat in diesem Jahr mehrere Gründe zum Feiern: Das 600. Heft wird erscheinen, seit 50 Jahren gibt es die Abrafaxe und seit 70 Jahren das Mosaik, das Comic-Heft der DDR. Vielmehr eines der Hefte, wenn auch vermutlich das qualitativ hochwertigste. Generationen von DDR-Kindern konnten hier ihrer Lust an gezeichneten Geschichten frönen, vor allem aber weit über die engen Grenzen ihres kleinen Landes und tief in die Geschichte der Welt hineinblicken. Dass es das Heft immer noch gibt, mit einer Auflage von immerhin 100.000 Exemplaren jeden Monat, spricht für den Anspruch der Autoren und Zeichner.