Ralph Penz in seiner Galerie in Halle. Bald wird er 70.

Halle/MZ - Wenn er Rückschau auf seine 70 Jahre hält: Ist er zufrieden? Ralph Penz zögert ein wenig, nickt dann. „Es lief insgesamt doch besser, als ich dachte. Das ist keine durchgehende Linie, manchmal hätte es besser sein können.“ Er habe machen können, was ihm Spaß bereitet habe, das sei doch wichtig. Ralph Penz, Maler und Grafiker aus Halle, wird am 9. Dezember 70 Jahre alt. Doch, sagt er aus diesem Anlass, er sei eigentlich sogar sehr zufrieden. Und wer weiß, was als Leistungssportler aus ihm geworden wäre?