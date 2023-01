Ein Höllenritt

Tom Waits für alle: Am Anhaltischen Theater zeigen Katharina Schmidt und Roman Konieczny „The Black Rider“ – die Rockmusical-Variante des „Freischütz“.

DESSAU-ROSSLAU/MZ - Auf der Bühne hat der Teufel meistens die besseren Karten. Bei seiner Neuerfindung des „Freischütz“ unter dem Titel „The Black Rider (The Casting of the Magic Bullets)“ hat Rocklegende Tom Waits ihm auch noch die zündendsten Songs verpasst. Im Pakt mit Robert Wilson.