Das Herstellen von Holzschnitten sei für sie so selbstverständlich wie das Atmen, sagt Franca Bartholomäi. Jetzt stellt sie im WUK Theater Quartier in Halle aus.

Franca Bartholomäi stellt im Wuk-Quartier in Halle aus

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

HALLE/MZ - Die Empfindungen kommen zuerst – und schleichen sich gewaltig ins Gemüt. Die Empfindungen grundieren die Betrachtung, die Gedanken. Liegt es am Material, an der Technik, an der sensiblen Kunstfertigkeit?