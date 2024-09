Halle/MZ. - Er hat diesen besonderen Ton, diese Art zu spielen. Und dazu die Stimme, die Milliarden Menschen aus Songs wie „Wish you were here“ oder „Comfortably Numb“ kennen. David Gilmour braucht auf seinem neuen Album „Luck and Strange“ keine zehn Minuten, und seine Fender-Gitarre rollt den Soundteppich aus, in den sich seit „Echoes“ von 1971 so viele große Pink-Floyd-Lieder gekuschelt haben.

