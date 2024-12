Auch in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr einige Prominente der Kulturszene verstorben. Sie haben das Land bereichert.

Halle/Magdeburg - Das endende Jahr war auch eines der Abschiede. Von Menschen, die mit ihrem Tod Lücken hinterlassen, nicht nur bei Freunden und Familie, sondern auch in der Kulturszene Sachsen-Anhalts. Sie haben sie mitgeprägt, und Spuren von ihnen werden bleiben. Wir erinnern an sie.

Mit nur 57 Jahren erlag im Januar der in Eisleben gebürtige und in Halle lebende Filmemacher Thomas Jeschner einer langen, schweren Krankheit. Ebenfalls im Januar verstarb der hallesche Maler Dietrich „Dille“ Bohley. Er wurde 82 Jahre alt.

Denkmal für Halle

Im Februar verließ uns die Fotografin Helga Paris. Zwar hat sie nie in Sachsen-Anhalt gelebt. Mit ihrem Bildband „Diva in Grau“ aber hat sie der Stadt Halle ein Denkmal gesetzt.

Der Schauspieler Ludmil Kuntschew, ehemals Ensemblemitglied am Anhaltischen Theater in Dessau, erlag im März mit 65 Jahren einer schweren Krankheit in seinem Heimatland Bulgarien.

Der Schauspieler, Regisseur und Intendant Peter Sodann, dessen Erbe mit der Kulturinsel Strahlkraft bis in die heutige Zeit hat, verstarb mit 87 Jahren in Halle.

Die Schauspieler Susanne und Michael Günther Bard verstarben im Abstand von nur zwei Wochen im Juli und August, beide nach einer schweren Krankheit.

Der Kunsthistoriker und Fotograf T. O. Immisch schloss im September mit 70 Jahren für immer seine Augen. In diesem Monat verstarb auch, mit 80 Jahren, der Theologe und Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer nach einer langen Demenzerkrankung in Berlin. Er hatte viele Jahre in Wittenberg gelebt und gewirkt.

Unerwartet verstorben

Im November verstarb, ebenfalls nach langer, schwerer Krankheit, der ehemalige Magdeburger Domkantor Barry Jordan nach einer Erkrankung. Er wurde 66 Jahre alt. Der noch aktive Regisseur am neuen theater in Halle, Dietmar Rahnefeld, der seinen Ruhestand für das kommende Jahr geplant hatte, ging überraschend im Alter von 65 Jahren von uns.

Frank Hengstmann, der beliebte Kabarettist aus Magdeburg, ist im Dezember mit 68 Jahren nach einer schweren Erkrankung gestorben.

All die Verstorbenen haben, jeweils auf ihrem Gebiet, ein Stück der Kultur des Landes geprägt. Und es damit bereichert. Dafür sind wir ihnen dankbar.