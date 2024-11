Mit seinen Inszenierungen wie „Nathan der Weise“, „Kopenhagen“ oder „Harold und Maude“ hat er bleibende Spuren in der Theaterlandschaft hinterlassen. Nun ist der langjährige Hausregisseur des neuen theaters in Halle im Alter von 65 Jahren gestorben.

Halle(Saale)/MZ. - Das neue theater in Halle trauert um Dietmar Rahnefeld. Der langjährige Hausregisseur ist im Alter von 65 Jahren gestorben, teilten die Bühnen Halle am Montag mit.

„Mit Dietmar verlieren wir nicht nur einen talentierten Künstler, sondern auch einen wunderbaren Menschen, der unser Haus über Jahrzehnte bereichert hat. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie, seinen Angehörigen und den Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern seines reichen Theaterlebens“, so die Künstlerische Leitung des neuen theaters Mille Maria Dalsgaard.

Rahnefeld prägte seit 1988 als Regisseur das neue theater Halle

Dietmar Rahnefeld wurde 1959 in Leipzig geboren, nach dem Abitur war er als Bühnenhandwerker am Schauspiel Leipzig tätig. An der Theaterhochschule Leipzig begann er 1982, Theaterwissenschaft zu studieren. Im Folgejahr war er als Sachbearbeiter beim Kulturbund Leipzig tätig, bevor er 1984 Regie-Assistent am Landestheater Halle wurde.

Vier Jahre später trat er dann seine Stelle als Regisseur am neuen theater Halle an. „Mit Inszenierungen wie Nathan der Weise, Kopenhagen oder Harold und Maude habe er bleibende Spuren in der Theaterlandschaft hinterlassen, heißt es in der Mitteilung der Bühnen Halle.

„Seine Leidenschaft für die Bühne, seine Kreativität und sein unermüdliches Engagement machten ihn zu einem unverzichtbaren Teil des Ensembles“, so die Bühnen Halle.