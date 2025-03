Kuriositäten finden sich zuhauf in der barocken Wunderkammer der Franckeschen Stiftungen in Halle, ein Krokodil von 1741 zum Beispiel.

Halle/MZ - Ein menschliches Grundbedürfnis sei es, das persönliche Leben in einzelne Ordnungsmuster einzupassen. Stichwort Schubladendenken. Aber: „Keine Ordnung hat ewigen Bestand“, sagte am Donnerstag Thomas Müller-Bahlke, Direktor der Franckeschen Stiftungen in Halle, bei der Vorstellung des neuen Jahresprogramms mit dem Titel „Alles in Ordnung“.