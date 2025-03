In der Landesverfassung war es versprochen, jetzt soll es kommen: Das Kabinett bringt den Entwurf eines Kulturfördergesetzes in den Umlauf. Außerdem: Der Klopstock-Literaturpreis ist gerettet.

MAGDEBURG/MZ. - Berlin hat es, Sachsen hat es, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen – und bald nun also auch Sachsen-Anhalt. Durch das Kabinett in Magdeburg wurde der Entwurf für ein Gesetz zur Förderung der Kunst und Kultur im Land Sachsen-Anhalt – kurz: Kulturfördergesetz – in Umlauf gebracht, das 2025 im Parlament beschlossen werden soll.