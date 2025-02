Das Kurt-Weill-Fest startet am Freitag in Dessau-Roßlau: Ute Lemper, Christian Berkel, Till Brönner und Lars Eidinger gehören zu den Gästen der Veranstaltungsreihe.

Deutsche Stars gastieren in Dessau-Roßlau: Kurt-Weill-Fest 2025 widmet sich den „Farben des Lebens“

Kurt-Weill-Fest in Dessau

Dessau-Rosslau/MZ. - Farben statt Schwarz-Weiß. In einer Welt, deren Bewohner sich mehr und mehr nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen sehnen, braucht es Kultur, um die Vielfalt des Lebens hervorzuheben. Das zumindest haben die kreativen Köpfe des Kurt-Weill-Fests in Dessau gedacht, als sie sich für das diesjährige Motto „Farben des Lebens“ entschieden. Der Titel lässt Raum für Interpretation, soll vor allem an die Vielzahl musikalischer und kultureller Strömungen, Perspektiven, Traditionen, Religionen und Hintergründe erinnern, die dem Leben Farbe einhauchen, wie das künstlerische Leitungsduo Constanze Mitter und Gerhard Kämpfe erklärt.