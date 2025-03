Als Ost-Versteher hat sich der Berliner Autor, Kultursoziologe und Hochschullehrer Wolfgang Engler einen Namen gemacht. Er kommt selbst von dort her, ist 1952 in Dresden geboren worden und als Kind mit seinen Eltern nach Ostberlin gekommen. In Büchern und Aufsätzen hat sich Engler immer wieder mit der DDR, in der er Karriere gemacht hat, beschäftigt. Und mit dem Erbe der ostdeutschen Republik, an dem ihre früheren Bürger und deren Kinder zu tragen haben.

