Halle/MZ. - Auf einmal war es wieder in aller Ohren, das Lied, das schon Anfang der 2000er Jahre Millionen in seinen Bann geschlagen hatte. Sophie Ellis-Bextor war damals Anfang 20, ein Talent mit kurzer Bandkarriere und einem Nummer-1-Hit, den sie für Italiens Star-DJ Spiller eingesungen hatte. Nun hoffte Ellis-Bextor auf ihr Debütalbum. Und sie wurde nicht enttäuscht: Ihr Song „Murder on the Dancefloor“ stürmte die Charts und blieb dort 16 Wochen.