Bruce Springsteen - Der Überlebende zeigt seine Seele

Halle/MZ - Halle/MZ - Die Augen hat er weit aufgerissen, um unter den blendenden Scheinwerferbatterien etwas erkennen zu können. „I’m looking for my Baby“, singt Bruce Springsteen an diesem Sommertag des Jahres 1988 in den Himmel von Ostberlin. Und dann winkt er ein Mädchen aus dem Publikum zu sich herauf. Weißes T-Shirt, enge Jeans, Fassungslosigkeit und Freudentränen im Gesicht. Springsteen, der gerade das bis dahin größte Konzert seiner Karriere spielt, fängt sie auf, nimmt sie mit, tanzt mit ihr zu „Dancing in the Dark“, einem Stück, dem der Gottvater der Gitarrenhymne einen Hauch Soul-Musik eingeimpft hatte.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.