Mitgefühl ist nur die halbe Wahrheit: In der Kammer des Neuen Theaters in Halle zeigt das Schauspielstudio seine Version von Gerhart Hauptmanns Wut-Stück „Die Weber“.

HALLE/MZ. - Eine Inszenierung mit jungen Nachwuchsmimen als Teil ihrer Ausbildung – das war (und ist in diesem Jahr noch zum vorläufig letzten Mal) in Halle ein lieb gewordener Anfang von etwas. Fürs Publikum und vor allem für das junge Ensemble des Schauspielstudios Halle der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig. So eine Verbindung von Ausbildung und Praxis zu etablieren, zu pflegen oder gar als Theater selbst davon zu profitieren, ist deutlich plausibler, als sie enden oder andernorts weiterleben zu lassen.