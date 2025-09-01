Selbstzeugnisse von Gertraud Möhwald „Bildhauer will ich unbedingt werden“
Renate Luckner-Bien hat erstmals Selbstzeugnisse der international renommierten halleschen Künstlerin Gertraud Möhwald herausgegeben.
Aktualisiert: 01.09.2025, 17:57
HALLE/MZ. - Glücklich ist, wer eine Arbeit von Gertraud Möhwald besitzt! Werke der international renommierten Bildhauerin und Keramikerin, die in Halle arbeitete und lebte, sind in Museen und Privatsammlungen weltweit vertreten. Zumal ihre herausragenden, unverwechselbaren keramischen Plastiken werden hoch geschätzt.