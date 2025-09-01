Renate Luckner-Bien hat erstmals Selbstzeugnisse der international renommierten halleschen Künstlerin Gertraud Möhwald herausgegeben.

Gertraud Möhwald bei der Arbeit an der „Halbfigur einer jungen Frau" in ihrer Werkstatt in der Senffstraße in Halle-Kröllwitz, 1986

HALLE/MZ. - Glücklich ist, wer eine Arbeit von Gertraud Möhwald besitzt! Werke der international renommierten Bildhauerin und Keramikerin, die in Halle arbeitete und lebte, sind in Museen und Privatsammlungen weltweit vertreten. Zumal ihre herausragenden, unverwechselbaren keramischen Plastiken werden hoch geschätzt.