In Gommern ist es am Sonntagabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Hausflur war stark verraucht. Die Anwohner konnten ihre Wohnungen nicht alleine verlassen.

In einem Wohnhaus in Gommern fing Sperrmüll im Keller Feuer. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Gommern. - In der Nacht zum Montag ist in Gommern gegen 23 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, so die Polizei.

Durch den dichten Rauch im Flur des Hauses sei es den Anwohnern nicht möglich gewesen, das Gebäude nicht verlassen. Die Feuerwehr habe die Personen mit Atemschutzmasken aus dem Haus geholt.

Wie die Polizei mitteilt, brach der Brand im Keller aus, wo Sperrmüll gelagert wurde. Erste Vermutungen der Polizei zufolge, könnte dieser in Brand gesteckt worden sein.

Der gesamte Hausflur und der Kellerbereich seien nach dem Brand mit Ruß behaftet. Die Bewohner seien in anderen Unterkünften untergekommen.