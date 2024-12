Dessau/MZ - „Neoimpressionismus-Blues“ ist die Ausstellung mit Arbeiten Christine Bergmanns in der Dessauer Kunsthalle, veranstaltet vom Anhaltischen Kunstverein, überschrieben. Neoimpressionismus – war da nicht mal was? Richtig, die Stilrichtung gab es gegen Ende des 19. Jahrhunderts, einer ihrer Vertreter war Henry van de Velde. Eine gewisse Ähnlichkeit in dieser Form der Malerei lässt sich den Bildern Christine Bergmanns nicht absprechen. Sie habe nichts gegen diese Charakterisierung, sagt sie, weil sie den Begriff „Impressionismus“ in Bezug auf ihre Kunst des öfteren gehört habe. „Aber eigentlich halte ich nichts von Schubladen“, sagt sie.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.