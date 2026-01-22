Chemnitz/DPA - Mit einer neuen App können Interessierte in Chemnitz fortan auf den Spuren des Schriftstellers Stefan Heym (1913–2001) wandeln. Die neue „HeymTour“ umfasst 13 Stationen. Dazu gehört das Haus auf dem Kaßberg, wo er mit seiner Familie wohnte, über das Gymnasium, das er als Jugendlicher besuchte und kurz vor dem Abitur verlassen musste, bis hin zum jüdischen Friedhof, wo einige seiner Vorfahren begraben sind. Den Friedhof hatte Heym den Angaben zufolge 2001 wenige Monate vor seinem Tod ein letztes Mal besucht. Er selbst ist in Berlin begraben.

In die USA geflohen

Heym wurde 1913 als Helmut Flieg in Chemnitz geboren und wuchs in einer deutsch-jüdischen Familie auf. Vor den Nationalsozialisten floh er in die USA und kehrte 1952 in die DDR zurück. Dort avancierte er zu einer wichtigen Stimme der oppositionellen Literatur und zählt zu den wichtigsten Autoren der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte. Er war auch im wiedervereinigten Deutschland politisch aktiv. Bekannt ist er für Romane wie „Fünf Tage im Juni“ über den Volksaufstand in der DDR 1953, „Schwarzenberg“ und „Der König David Bericht“.

Heym ist Ehrenbürger von Chemnitz. Im Kulturzentrum Tietz informiert das Stefan-Heym-Forum in Wort und Bild über sein Leben und Werk. Herzstück ist seine mehrere Tausend Bände umfassende Arbeitsbibliothek samt Originalmobiliar seines Arbeitszimmers in Berlin-Grünau.

Nachhaltiger Guide

Im Jahr als Kulturhauptstadt Europas hatte Chemnitz 2025 auch das Werk Stefan Heyms auf unterschiedliche Weise ins Bewusstsein gerückt – vom Lesemarathon an zahlreichen Orten der Stadt über Schreibworkshop, Konzert und Podiumsdiskussion bis hin zur Stadtführung auf den Spuren des jungen Heym. Die Idee hinter dieser „HeymTour“ sei es, einen nachhaltigen Guide zum Leben und Werk Stefan Heyms zu schaffen, sagt Michael Müller vom Vorstand der Internationalen Stefan-Heym-Gesellschaft.

Der Ansatz sei niedrigschwellig gewählt, um auch junge Menschen anzusprechen. Zudem sei das Angebot erweiterbar. So könnten in Zukunft weitere wichtige Orte ergänzt werden. Dazu nennt Müller etwa Schwarzenberg als Schauplatz eines wichtigen Romans und Prag. Die tschechische Hauptstadt war erste Station von Heyms Exil.