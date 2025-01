Dessau/MZ - Haare, überall Haare. Auf Köpfen, einzeln und in Gruppen. Mit Scheitel, gelockt oder glatt. Ganze Landschaften hat die Malerin Simone Haack entworfen, Wälder gar. „Pittoresque“ etwa, ein großformatiges Ölgemälde, gerade erst entstanden im noch jungen Jahr 2025. Es zeigt einen pinkfarbenen Wald, die Wurzeln sind mit grünen Gräsern aus, ja, Haarbüscheln bedeckt. Mangroven- oder Moorlandschaften sind so entstanden durch die Hand der Künstlerin, die selber in der norddeutschen Moorlandschaft „Teufelsmoor“ aufwuchs.

