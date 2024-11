Die Künstlerin Nora Mona Bach aus Halle erhält in diesem Jahr den Landeskunstpreis. Sie hat großformatige Kohle-Arbeiten für sich entdeckt.

Nora Mona Bach aus Halle mit FFP 3-Maske in der Hand vor ihrem aktuellen Werk. Und schwarzen Händen natürlich.

Halle/MZ - Die Formate ihrer Bilder legt Nora Mona Bach zwar nicht immer, aber doch häufig erst fest, wenn ihr der Ausstellungsort bekannt ist. Es bleibt ihr auch gar nichts anderes übrig: Die Arbeiten sind mitunter so raumgreifend, dass eine entsprechend große Wand nicht in jeder Galerie zur Verfügung steht. Ihr aktuelles Werk für eine Ausstellung in der halleschen Burg Galerie im Volkspark ist zum Beispiel 2,20 Meter hoch und 4,70 Meter breit.