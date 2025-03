Halle/MZ - Klug gewählt ist das Motto des Jahresprogramms der Franckeschen Stiftungen in Halle. „Alles in Ordnung?“ lautet es, und darunter lässt sich allerlei subsumieren. Zum einen nimmt es Bezug auf die Wunderkammer – das in seiner Vollständigkeit einmalige barocke Kleinod steht im Mittelpunkt der Jahresausstellung, die am 10. Mai eröffnet wird. Zum anderen aber bietet es Raum für eine Vielzahl an Erzählungen und Veranstaltungen, die die Stiftungen im Lauf des Themenjahres anbieten.

