Halle/MZ. - Schleef, der Berserker. Der Bühnenschinder, ein wütender Egomane. Der Mann, der als Jugendlicher aus dem fahrenden Zug fiel, ein Jahr lang im Krankenhaus lag und seitdem gestottert hat. Vielleicht aber auch wegen der Schläge des Vaters. So viele Legenden über diesen Mann aus Sangerhausen im Vorharz. Und so viele Missverständnisse um den großen Kompromisslosen, der wie der aus Meuselwitz, also gleichfalls aus dem Osten stammende Schriftsteller Wolfgang Hilbig (1941-2007) einer der Leuchttürme ist, die aus der deutschen Kunstgeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ragen.