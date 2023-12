Dauerregen und Tauwetter in den Höhenlagen des Harzes führen zu Hochwasser in Bächen und Flüssen. Krisenstab des Landkreises Mansfeld-Südharz tritt zusammen. Campingplatz am Stausee teilweise überflutet.

In der Nacht zum Dienstag wurde am Helmepegel bei Bennungen die höchste der vier Hochwasser-Alarmstufen erreicht. Sie gilt ab einem Pegelstand von 200 Zentimetern, als höchster Wert wurden 206 Zentimeter gemessen.

Sangerhausen/MZ. - Innerhalb weniger Stunden hat sich die Hochwassersituation im westlichen Landkreis Mansfeld-Südharz drastisch zugespitzt. Der Campingplatz am Stausee Kelbra steht schon zum Teil unter Wasser. An der Helme, durch die Wasser aus der Talsperre Kelbra abfließt, wurde am Pegel Bennungen am Montag kurz vor Mitternacht Stufe 4 erreicht, die höchste der Hochwasser-Alarmstufen in Sachsen-Anhalt.