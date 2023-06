Im Juni vor zehn Jahren stand Mitteldeutschland das Wasser bis zum Hals. Zum zehnten Jahrestag des Jahrhunderthochwassers will die MZ an die Ereignisse erinnern - mit den Geschichten und Fotos der Leser.

Das Hochwasser von 2013 ist in der Region bis heute unvergessen.

Halle (Saale)/MZ - Der Mai vor zehn Jahren war extrem nass, es wurden Niederschläge gemessen, die zwei- bis dreifach höher waren als normal. Die Talsperren waren schon voll, der nasse Boden konnte kaum noch Wasser aufnehmen. Und es regnete weiter. Anfang Juni meldete Mitteldeutschland dann „Land unter“. Die Flüsse traten über die Ufer. Die große Flut von 2013 hatte begonnen.

Hochwasser 2013: MZ sucht Leser-Fotos zur Flutkatastrophe in Sachsen-Anhalt

Ein Jahrtausendhochwasser, dem sich Zehntausende entgegenstemmte. Menschen kämpften, um die Deiche zu halten. Es wurden Häuser gegen die Wassermassen verteidigt und schließlich ganze Stadtteile. Aus ganz Deutschland kam Hilfe, von Feuerwehren, dem Technischen Hilfswerk, der Bundeswehr, Freiwilligen.

Bis in die Innnestädte schwappte das Wasser und richtete millionenschwere Schäden an. (Foto: Steffen Könau)

In einer Sonderausgabe zum zehnten Jahrestag des Jahrhunderthochwassers will die MZ an die Ereignisse erinnern – dazu suchen wir Ihre Erinnerungen und Fotos aus den Tagen der Katastrophe.

Senden Sie eine E-Mail mit Ihren Bildern, mit Ihren Notizen, mit ihren Erinnerungen an: [email protected]

Was haben Sie erlebt? Welche Bilder stecken in Ihren Familienalben? Waren Sie selbst betroffen, haben Sie Sandsäcke gefüllt, Dämme verteidigt? Schicken Sie uns Ihre Fotos und Notizen!