Mit 65 Metern ist der Harzturm in Torfhaus der höchste Aussichtspunkt aus Holz und Metall in Deutschland. Nun öffnen alle Attraktionen des Bauwerks.

Torfhaus. - Vor mehr als acht Monaten wurde er offiziell eröffnet, seit Montag können Besucher endlich auch alle Attraktionen des Harzturms am Torfhaus nutzen. Es stünden "die Erlebnisrutsche, der Skywalk und der Fahrstuhl zur Benutzung bereit", informierte Hannes Mairinger, Geschäftsführer der Harzturm GmbH.

Der Turm war im November 2023 eröffnet worden. Danach hagelte es von vielen Besuchern Kritik an dem Ausflugsziel – vor allem weil die Hauptattraktionen noch nicht nutzbar waren.

Als Grund dafür führte das Unternehmen jetzt die Witterung an: "Arbeiten sowohl an der Erlebnisrutsche 'Rasantia' als auch am Fahrstuhl sowie im Bereich verschiedener Bodenarbeiten verzögerten sich und konnten während der Wintermonate aufgrund einer außergewöhnlich langen Schlechtwetterperiode nicht beendet werden", teilte die Gesellschaft mit.

Erst Mitte März hätten die Baufirmen wieder arbeiten können. Nun könne der Turm aber endlich vollständig in Betrieb genommen werden, so Mairinger.

Der Harzturm ist mit 65 Metern der höchste Aussichtspunkt in Deutschland, der aus Holz und Metall gebaut wurde. Er ermöglicht den Besuchern von den beiden oberen Aussichtsplattformen eine 360-Grad-Rundumsicht auf die Harz-Region – unter anderem auch auf den Brocken.

Zudem gibt es einen gläsernen Skywalk, der in 45 Metern Höhe für einen besonderen Nervenkitzel sorgt. Hinunter geht es für Besucher entweder wieder über die Treppe, den Lift oder die Erlebnisrutsche "Rasantia". Letzteres ist vor allem für Adrenalinjunkies und Abenteuerlustige ein Höhepunkt: Auf 110 Metern Länge können Besucher hier mit bis zu 25 Kilometern pro Stunde herunterrutschen.

12.000 Gäste nehmen an Führungen im Harzturm teil

Obwohl in den vergangenen Monaten nur ein Teil der Attraktionen nutzbar waren, haben schon viele Gäste den Turm erkundet. Laut Unternehmen nahmen seit November 12.000 Menschen an den vorübergehend angebotenen Turmführungen teil.