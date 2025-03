Ukrainekrieg Hallenser in der Falle - Gefangen im Kriegsgebiet

Mit zwölf Jahren kam Rostyslav Bome nach Deutschland. Er wuchs in Halle auf, studierte in Köln und machte Karriere als Schauspieler. In seiner alten Heimat avancierte sein Lied „Revolution Ukraine“ zur Hymne, in seiner neuen fungiert der 40-Jährige als Kulturbotschafter Kiews. Seit acht Monaten aber ist der Mann aus Sachsen-Anhalt gefangen in einem bürokratischen Netz, das sein Leben zerstört.