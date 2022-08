Lost Place in Sachsen-Anhalt Größtes Atom-Kraftwerk der DDR - Der Dinosaurier an der Elbe

An der Elbe bei Arneburg baute die DDR an ihrer Unabhängigkeit von der Braunkohle. Das Kernkraftwerk Stendal sollte doppelt so groß wie das in Greifswald werden. Seit Jahrzehnten wird der Gigant abgerissen, noch immer sind beeindruckende Reste übrig.