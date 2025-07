Auf dem Weg zur deutschen Einheit Fußball-WM 1990: Zwei Weltmeister und die Geburt einer Nation

Am 8. Juli vor 35 Jahren werden zum ersten Mal gleich zwei Staaten zugleich Weltmeister. Als sich die DFB-Elf in Rom zum Sieger der Fußball-WM krönt, jubeln ihr auch die Fans in der DDR zu.