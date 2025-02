Halle/MZ - Schönheit kostet. Das heißt in diesem Fall: ihr Erhalt. Ganz konkret: von Denkmalen. Damit ist Sachsen-Anhalt reich gesegnet. Dementsprechend hoch sind die Ausgaben, die das Land zu stemmen hat, um beim Erhalt der 29.000 denkmalgeschützten Gebäude zu unterstützen. Die Höhe der ausgereichten Mittel habe sich im vergangenen Jahr teilweise verdreifacht, so die Sprecherin des Landesverwaltungsamts, Denise Vopel. In Zahlen ausgedrückt: „Es konnte eine Gesamtinvestition in die Kulturdenkmale in Höhe von gut 95,8 Millionen Euro generiert werden“, so Denise Vopel. Die Summe setzt sich zusammen aus jeweils etwa 36,5 Millionen Euro von Bund und Land plus die Investitionen durch die Privateigentümer der Denkmale. 2023 seien es insgesamt noch 38 Millionen Euro gewesen, sagt Denise Vopel.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.