Filmkulissse statt NVA - Theater in der Kino-Kaserne

Am Rand der Dübener Heide steht Deutschlands berühmtestes unbekanntes Militärobjekt. 40 Jahre lang nutzten NVA-Chemietruppen das Areal an der Landesgrenze. Danach wurde es Kino-Star und Theaterbühne - und bald soll es ein Funpark werden.

Marx, Lenin und Kalaschnikow: Ein Fenstergemälde in derHeidekaserne Bad Düben

Bad Düben - Sie zimmern und schrauben, bauen und malern am Ortsrand von Bad Düben, direkt an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Sachsen. Zwei Dutzend überwiegend junge Leute sind unterwegs zwischen den alten Gebäuden der früheren Heide-Kaserne. Sie errichten Podeste und ziehen Scheinwerferkabel, bringen Verschalungen an und schieben einen Pferdekarren über den großen, offenen Bereich, der einmal der Appellplatz war.